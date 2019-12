BACOLI – L’amministrazione comunale di Bacoli si schiera al fianco dei cittadini in difficoltà. Come negli anni precedenti, infatti, si proverà ad esprimere vicinanza e solidarietà a coloro che sono più svantaggiati anche attraverso l’erogazione di una card per acquisti di generi di prima necessità. Per la copertura finanziaria della spesa è stato deliberato di praticare un prelievo dal fondo di riserva per il contrasto alla povertà in occasione delle prossime festività Natalizie. Gli interessati potranno fare richiesta della card natalizia (del valore di 50 euro) a questo Comune a partire dalla giornata di oggi.