BACOLI – Aiuti per le famiglie meno abbienti sono in arrivo dal comune di Bacoli che, a partire da oggi, offre la possibilità a coloro che hanno i requisiti per richiedere il bonus elettrico e del gas, di fare richiesta anche del bonus per la fornitura idrica. Quest’ultimo consiste in uno sconto sulla tariffa relativa al servizio di acquedotto per gli utenti domestici residenti in condizione di disagio economico, con ISEE inferiore a 8.107,5 euro. I relativi modelli possono essere scaricati sul sito web del Comune di Bacoli o richiesti ai Servizi Sociali siti in via Miseno i seguenti giorni: lunedì-mercoledì-venerdì dalle 9 alle 13; Giovedì dalle 16 alle 18. Per informazione i cittadini potranno chiamare al numero 081/8553401.