BACOLI – Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un controllo nelle case popolari di Cappella in un’abitazione i militari hanno trovato un panetto da 100 grammi di hashish e materiali per il confezionamento. Dopo le formalità di rito il 40enne è ora in attesa di rito direttissimo.