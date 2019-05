BACOLI – Grande riscontro di pubblico per l’iniziativa tenutasi nella serata di ieri al Capo Blanco a Miliscola per la presentazione della lista di Fratelli d’Italia. In prima linea i 16 candidati al Consiglio comunale di Bacoli. Presenti alla manifestazione il candidato sindaco Nello Savoia, il senatore Antonio Iannone e la candidata al Parlamento Europeo, Carmela Rescigno. «Grazie per le emozioni, il supporto, gli occhi sinceri, le strette di mano e la speranza che mi state trasferendo. Una serata che si commenta con la vostra numerosissima partecipazione, con l’orgoglio di capitanare una squadra di donne, uomini, giovani e professionisti di grande talento, passione e competenza. Il 26 maggio si avvicina e noi non vediamo l’ora di amministrare questa città con tutto l’impegno e l’amore che merita», le parole di Savoia, candidato sindaco del centrodestra alle prossime elezioni amministrative.

GLI APPUNTAMENTI – Previsto anche per stasera un incontro con i cittadini. Alle 18, a Villa Riflesso (via Cuma), Savoia sarà presente con la filiera istituzionale della Lega Salvini per affrontare il tema delle esigenze abitative. «Un tema importantissimo, sul quale la lista della Lega a Bacoli è particolarmente impegnata e per rispondere alle istanze del territorio continueremo a compulsare tutte le istituzioni di riferimento. Insieme all’onorevole Cantalamessa e ai candidati al Parlamento Europeo ma soprattutto grazie ai nostri candidati al Consiglio comunale, riusciremo a rispondere alle tante esigenze che questa terra da troppo tempo reclama», afferma l’aspirante primo cittadino di Bacoli. (*articolo elettorale sponsorizzato)