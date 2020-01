BACOLI – La città di Bacoli è stata baciata dalla dea della fortuna. In città è stato vinto infatti un premio giornaliero della Lotteria Italia dal valore di 10mila euro (F120080 Codice 4586440607). Sono circa 6,7 milioni i biglietti venduti nell’edizione 2019 della Lotteria Italia, con una raccolta prossima ai 34 milioni di euro, e sono stati distribuiti premi giornalieri per 750.000 euro, comunicati nel corso della trasmissione televisiva “Soliti Ignoti – Il Ritorno”. E’ quanto si legge in una nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il dato di vendita è sostanzialmente stabile rispetto all’edizione precedente: nel 2018, erano stati venduti 6,9 milioni di tagliandi.

TORINO A SEGNO – Va a Torino il primo premio della Lotteria, da cinque milioni di euro: scorrendo i dati degli ultimi venti anni, la città della Mole non era mai riuscita a fare il colpo grosso, ma nelle ultime edizioni si era già proposta più volte come città fortunata. Lo scorso anno a Torino era stato centrato il quarto premio, da un milione. Nell’edizione del 2017 era stata la provincia torinese a fare festa, con un milione e mezzo vinto a Rosta e un milione a Pinerolo. Nel 2013, invece, nel capoluogo piemontese era nito un milione e mezzo. Da notare che la provincia di Torino è una delle poche in cui i biglietti venduti hanno fatto segnare una crescita rispetto alla scorsa edizione: da 219 mila si è passati a 226 mila, con un incremento del 3,2%.