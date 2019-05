BACOLI – Urne aperte dalle ore 7 di questa mattina per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale. Il dato sull’affluenza alle 12 ha registrato il 18,44%, numero inferiore rispetto al primo turno dell’11 giugno del 2017 quando alla stessa ora aveva votato il 21,49% degli aventi diritto. In lizza per la carica di primo cittadino, dopo un anno di commissariamento, ci sono Josi Gerardo Della Ragione, Nello Savoia e Giuseppe Scotto di Luzio. Le 26 sezioni dislocate su tutto il territorio comunale resteranno aperte fino alle 23 di oggi. La prossima proiezione sull’affluenza alle urne è prevista per le ore 19.