BACOLI – Si alza l’asticella dei controlli in vista del fine settimana. Diverse le contravvenzioni elevate nelle ultime giornate per varie infrazioni al Codice della Strada; in alcuni casi si sono anche riscontrate violazioni più gravi. Durante lo scorso weekend, infatti, con alcuni posti di blocco stradali predisposti attraverso la sinergia tra le forze dell’ordine, si è provveduto a fermare e sanzionare, in località Miseno e Baia, diversi automobilisti in stato di ebbrezza. Per loro, oltre al verbale, è scattato il ritiro della patente. «Saremo intransigenti. Perché ci si può divertire, anche rispettando le regole: senza rischiare che una serata tra amici si trasformi in un’irreparabile tragedia», il monito del sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione.