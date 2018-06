BACOLI – Ritorna a Bacoli la Sagra della Cozza, organizzata dalle due associazioni di commercianti del Centro Storico “LiberaMente” e “Bacoli in Corso”. L’evento, che avrà inizio domani e terminerà domenica 17, punta a valorizzare l’oro nero flegreo, un elemento tipico della nostra cultura e della nostra cucina e base importantissima dell’economia flegrea. La cozza di Miseno, infatti, sarà protagonista di tanti piatti da poter gustare presso le postazioni food allestite lungo il corso: primi piatti, impepate, zuppe e altro ancora, insieme a musica e falanghina locale. Ma non solo. Lungo il corso troveranno spazio anche tantissimi altri stand dove potrete trovare frutta, dolci, salumi e tanti altri deliziosi prodotti locali. Oltre alla cozza, protagonista indiscusso dell’evento sarà il corso di Bacoli, che torna ad animarsi grazie al primo degli eventi estivi che si terranno in città, grazie ad una rete che coinvolge commercianti, cittadini, turisti, ristoratori. La Sagra della Cozza si svolgerà dal 15 al 17 giugno, a partire dalle ore 19 con buona cucina, musica, intrattenimento e, soprattutto, amore per la nostra tradizione culinaria.