POZZUOLI – Il Comune di Pozzuoli ha attivato il servizio di Assistenza domiciliare integrata, che dà la possibilità alle persone anziane non autosufficienti di ricevere a casa una serie di prestazioni sanitarie e sociali in modo continuo ed integrato in relazione ai bisogni dell’assistito. L’obiettivo è di evitare ricoveri o ingressi in strutture residenziali, rendere possibili dimissioni ospedaliere protette, favorire il recupero o la conservazione delle capacità di autonomia e di relazione dell’anziano assistito. È attivo anche il servizio “Home Care Premium”, rivolto a dipendenti e pensionati pubblici e ai loro familiari. Si dà la possibilità ai cittadini non autosufficienti, maggiori d’età o minori, che siano disabili e che si trovino in condizione di non autosufficienza, di ricevere contributi economici mensili dall’Inps per l’assunzione di un assistente familiare o per ricevere in casa prestazioni da parte di un operatore qualificato. Il servizio è svolto in collaborazione con l’Inps ed è stato pensato per garantire la cura a domicilio di persone non autosufficienti.

IL COMMENTO – «Attraverso i nostri canali – afferma il sindaco Vincenzo Figliolia – vogliamo far conoscere gli strumenti esistenti per supportare chi è in difficoltà. Ringrazio tutti gli operatori dei Servizi Sociali che con grande professionalità quotidianamente, e senza non poche difficoltà, sono vicini ai cittadini, facendo la differenza». Per ricevere informazioni, o per sapere come inoltrare la domanda, è possibile rivolgersi ai Servizi Sociali in via Quinto Fabio Massimo al Rione Toiano.