BACOLI – Il Comune di Bacoli promuove i festeggiamenti in piazza in vista di Capodanno 2020. Appuntamento a partire dalle ore 22:30 di martedì 31 Dicembre 2019 con ospiti Andrea Sannino, Gigi&Ross, i comici Pasquale Palma e Alessandro Bolide di Made in Sud, Blue Gospel Singer Astronauti e tanta altra musica fino alle prime ore del 1 Gennaio 2020. Brindisi con fuochi e spettacolo con le Fontane Danzanti. Queste le parole del Sindaco Josi Gerardo Della Ragione: “Sarà un Capodanno bellissimo, da vivere tutti insieme a Bacoli, in villa comunale, davanti al Lago Miseno. Musica, divertimento, fontane d’acqua e fuochi d’artificio. Attendiamo la mezzanotte e festeggiamo tutti assieme”.