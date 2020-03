POZZUOLI – «Andrà tutto bene». E’ l’augurio che ci arriva dalla piccola Fatima Testa, quasi 3 mesi di età, che si trova ricoverata per una bronchiolite presso l’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. Fatima è quasi al termine delle cure ospedaliere e nei prossimi giorni (se non anche domani) -fa sapere Marta, la zia -dovrebbe finalmente lasciare il reparto di pediatria per fare ritorno nella sua casa insieme ai genitori.