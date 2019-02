POZZUOLI – La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità meteo (verde) per vento e mare, nevicate e gelate dalla mezzanotte e per tutta la giornata di domani. L’avviso riporta vento forte e a tratti molto forte persistente sull’intero territorio regionale a partire dalla mezzanotte e per l’intera giornata di domani 23 febbraio. E’ previsto un significativo abbassamento generalizzato delle temperature con diminuzione anche di 8-10 gradi e conseguenti nevicate e gelate nelle zone interne e montuose.

Considerata la posizione e la latitudine del territorio di Pozzuoli, i fenomeni che più facilmente potranno attendersi sul territorio saranno il vento, anche a raffiche, e le mareggiate. Di conseguenza si invitano i cittadini a seguire le norme di comportamento e di auto protezione indicate per questa tipologia di eventi anche sul sito istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile.

I PERICOLI – In particolare, con le raffiche di vento è opportuno evitare le zone esposte, parchi, aree verdi, cimitero e strade alberate facendo attenzione al possibile distacco di rami e oggetti esposti o sospesi. Stessa attenzione va riservata alla guida dei veicoli, cercando di moderare la velocità e facendo particolare attenzione nei tratti stradali esposti, come quelli all’uscita dalle gallerie e nei viadotti. In generale, sono particolarmente a rischio tutte le strutture mobili, specie quelle che prevedono la presenza di teli o tendoni, come impalcature, gazebo, strutture espositive o commerciali temporanee all’aperto, delle quali devono essere testate la tenuta e le assicurazioni. Il Comune resterà in costante comunicazione con la Sala operativa e il Centro Funzionale della protezione Civile, che seguiranno l’evolversi dei fenomeni in modalità h24, adottando, ove necessario, ulteriori provvedimenti a tutela della sicurezza e dell’incolumità dei cittadini. Le scuole resteranno aperte.