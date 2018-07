POZZUOLI – Il video dell’intervento degli artificieri dei carabinieri che sabato pomeriggio hanno fatto brillare un trolley sospetto in via Campana. L’oggetto è stato abbandonato sul marciapiede facendo così scattare l’allarme. Dopo le procedure di messa in sicurezza dell’area gli artificieri, secondo il protocollo, hanno fatto esplodere il trolley risultato essere privo di contenuto “pericoloso”.