QUARTO – Un box dedicato per consentire alle donne di allattare durante lo shopping. E’ quanto è stato inaugurato questa mattina presso il “Centro Commerciale Quarto Nuovo”. Si tratta di un’area dotata di tutti i comfort necessari, in cui le mamme potranno dedicarsi ai propri bambini senza alcuno stress. Il servizio, totalmente gratuito, è stato realizzato in collaborazione tra il comune di Quarto, l’Asl e la direzione del centro. «Una splendida iniziativa, una coccola per tutte le mamme del nostro territorio, un momento di arricchimento culturale, un enorme passo avanti per la nostra società» ha commentato il sindaco Antonio Sabino che ha ringraziato i vertici dell’Asl Napoli 2 Nord e coloro che hanno partecipato all’iniziativa.

