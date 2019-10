POZZUOLI – L’ABC, l’azienda idrica di Napoli, ha comunicato che, a seguito di un’emergenza verificatasi sugli impianti regionali di adduzione idrica gestiti dalla Società Acqua Campania, ha dovuto attivare un esercizio provvisorio del proprio sistema di distribuzione. Pertanto, visto che una delle condotte serve anche la parte bassa di Pozzuoli, fino a domani, mercoledì 30, ci potrebbero essere “una riduzione di pressione con probabile disalimentazione e fenomeni di torbidità dell’acqua”. La zona eventualmente interessata al disservizio riguarda il lungomare di via Napoli e il centro storico, fino a via Fasano e via Annecchino. L’amministrazione comunale è in contatto costante con l’azienda idrica napoletana per fare in modo che ci siano meno disagi possibili per i cittadini.