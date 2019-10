QUARTO – Domenica si corre a Quarto la seconda edizione “Imbriani Run”, evento organizzato dai Fratelli Imbriani in collaborazione con “Quarto Si” e con il supporto tecnico organizzativo di Francesco Palumbo, nonchè podista, nei mitici Campi Flegrei. La gara si disputerà sulla canonica distanza classica dei 10 km, lungo tutte le stradine di Quarto. La partenza sarà data alle ore 9, davanti al comune di Quarto, che sarà anche luogo di arrivo. Il classico sparo della partenza sarà dato dal sindaco Antonio Sabino. Lo speaker della gara sarà Agostino Rossi mentre il giudice Peppe Sacco. La seconda edizione ha creato un grande entusiasmo tra i tanti runner con la partecipazione di oltre 350 atleti in gara. L’evento è sotto l’egida dell’ente di promozione sportiva Opes Italia. Prima della partenza sarà ricordato il poliziotto puteolano Pierluigi Rotta, ucciso a Trieste, e l’atleta della podistica Frattese, Gennaro Legnante, deceduto per un incidente di moto.