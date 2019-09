QUARTO – “A Quarto… la Storia incontra il Gusto“. L’appuntamento è per domenica 22 settembre alle 19. Nell’ambito di Malazè, la Pro Loco di Quarto farà rivivere la Villa Rustica del Torchio, rinvenuta durante lo scavo per la realizzazione del centro commerciale: la villa – che presenta un impianto quadrangolare – non ha solo un settore padronale, ma ha una distinta pars fructuaria, un settore cioè dove produrre e conservare il vino. Il ritrovamento di una cella vinaria e di un torchio in discrete condizioni lasciano intendere che l’edificio fosse un centro di produzione e di distribuzione di vino per la vicina Puteoli. Questo sito, come altri, è ancora in attesa di una sua valorizzazione e costante fruibilità.

IL PROGRAMMA – Nel corso dell’iniziativa sarà possibile degustare piatti e vini del territorio quartese, partecipare ad una mostra di ceramiche artigianali e prender parte ad uno spettacolo di cabaret e musica dal vivo. Previste inoltre visite guidate al sito archeologico Villa Rustica “Del Torchio”.