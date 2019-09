QUARTO – Ha preso il via oggi, presso l’Anfra di Quarto, il “III Torneo di pallacanestro maschile over 50” targato “Csai”. La kermesse nazionale , fortemente voluta da Virgilio Marino, presidente dei Golden Players Napoli e da Carmine Scotti, responsabile eventi dei GPN, avrà la classica formula ad eliminazione diretta con quarti di finale, semifinali (domani) e le finali dal primo all’ottavo posto in programma a partire dalle 10 di domenica. Le otto squadre che hanno dato il via oggi al torneo sono tutte Golden Players: Napoli, Caserta, Livorno, Roma, Prato, Genova, Jesi e Milano