QUARTO – Sabato 15 e domenica 16 giugno a Quarto si terrà il Festival delle Due Sicilie. La location che ospiterà l’evento è il Centro Regina Pacis in via Plino il Vecchio, 14. Il programma prevede per sabato 15 (ore 19) convegno e presentazione del libro “Il Grande libro del Regno delle due Sicilie” a cura di Carlo Capezzuto; interverranno Fiore Marro, Alberto Petillo e Nando Dicè, ospite dell’evento anche l’autore del libro della cucina del regno delle due Sicilie “La minestra è maritata. Ritratto storico della gastronomia meridionale” del professore Gennaro Avano. Segue 20:30 lo spettacolo teatrale “‘O Luciano d’o Rre” interpretato dall’attore Angelantonio Aversana e il concerto musicale dei Suol Palco con la musica e canti popolari e inoltre le canzoni del maestro Peppe De Rosa.

IL PROGRAMMA – Domenica 16 giugno (ore 19) spettacolo teatrale “‘O Vico” di Dario Caramente è Angelantonio Aversana seguirà il concerto dei Soul Palco con musica e canzoni popolari a cura di Fabio Viglione. Testimonial della manifestazione l’attore Antonio Fiorillo, interprete tra l’altro della commedia teatrale “Briganti e Brigantesse” tratto dal da un testo di Fiore Marro. Piatti tipici del Sud Italia preparati dal Ristorante “Il rusticano”, pizze cotte nel forno a legna, panini, graffe e cornetti del Caffè Serapide Quarto, vendita di prodotti locali della Macelleria Gaspare Cerqua. Mercatino di prodotti artigianali e prodotti tipici campani, siciliani, calabresi e pugliesi. Nei due giorni attività per bambini e gonfiabili a cura de “La Pantera Rosa”. Inoltre, torneo di burraco, serata dancing, karaoke. Evento organizzato dalla Cooperativa Regina Pacis e dall’associazione Events Art San Carlo di Enzo Geri. L’intero ricavato sarà devoluto a favore delle attività del Centro educativo Diocesano Regina Pacis