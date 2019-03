POZZUOLI – Il prossimo 28 marzo, in occasione del 96° Anniversario della Costituzione dell’Aeronautica Militare, l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli aprirà le porte al pubblico ed alle scolaresche per dare la possibilità, a tutti coloro che sono interessati, di visitare l’Istituto di formazione nel pieno delle sue attività.

COME ENTRARE – L’accesso sarà consentito dalle ore 9 alle ore 12, previo accreditamento alla mail: [email protected] Il programma prevede una visita guidata alle principali installazioni: aule didattiche, la Sala Simulatori con il simulatore del velivolo SF 260-EA e dell’aliante Twin Astir ed il mock-up del velivolo caccia AMX, la Sala Motori, i corridoi storici con i gagliardetti delle cinque generazioni dei corsi accademici, la Cappella e gli Impianti Sportivi. Presso il Parlatorio Allievi sarà allestito uno stand promozionale ed il libro degli ospiti. Per i visitatori che arriveranno a piedi sarà assicurato un servizio navetta dall’ingresso, mentre quelli che giungeranno in autovettura, parcheggeranno nelle aree esterne all’Accademia.

LA SCUOLA – L’Accademia Aeronautica dipende dal Comando delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea. È un istituto militare di studi superiori a carattere universitario che ha il compito di provvedere al reclutamento ed alla formazione dei giovani che aspirano a diventare ufficiali dell’Aeronautica Militare in servizio permanente effettivo. Frequentando i corsi regolari dell’Accademia si può diventare sottotenenti dell’Arma Aeronautica, nel ruolo Naviganti normale (piloti) e nel Ruolo Normale delle Armi, del Corpo del Genio Aeronautico, del Corpo di Commissariato Aeronautico e del Corpo Sanitario Aeronautico.