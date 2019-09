POZZUOLI – Dal 12 al 15 settembre Pozzuoli sarà sede della “Summer school” di PVBLICA, la scuola Anci per giovani amministratori. La città è stata scelta in ambito nazionale per ospitare il “Corso di formazione specialistica in Amministrazione Municipale” che si tiene ogni anno in una località italiana. Saranno 40 i giovani amministratori che arriveranno a Pozzuoli per seguire le lezioni dei docenti dell’Anci, in programma dalle 14:30 di domani fino a domenica nel residence Villa Avellino in via Carlo Rosini. Il master ha l’obiettivo di stimolare riflessioni e confronti su temi quali il ruolo dell’amministratore comunale, l’evoluzione socio-demografica dei territori, la cultura, l’etica pubblica e l’assetto istituzionale degli enti locali.

LA PUTEOLANA – Due anni fa tra i partecipanti al corso c’era anche il consigliere comunale di Pozzuoli Marzia Del Vaglio, che poi lo scorso anno ha sottoposto agli studenti un caso di studio sul Rione Terra. L’evento per Pozzuoli è anche l’occasione per far conoscere a quanti giungono da varie città d’Italia il nostro territorio e le nostre bellezze monumentali e paesaggistiche. Tra l’altro, l’amministrazione comunale ospiterà i giovani in una visita guidata al percorso archeologico sotterraneo del Rione Terra, prevista per sabato alle ore 17:30. Il sindaco Vincenzo Figliolia renderà invece un saluto di benvenuto nel pomeriggio di domani.