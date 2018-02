POZZUOLI – Il 17 febbraio, la sede della Multicenter School ospiterà una delegazione di scolari provenienti dalla Bulgaria, dalla Romania, dalla Spagna e dalla Turchia accompagnati da alcuni alunni delle classi medie dell’Istituto Giovanni Falcone (di Napoli), guidato dal Dirigente scolastico Rosario Testa. Il gemellaggio rientra nell’ambito di un progetto europeo finanziato (Erasmus più) concepito per permettere agli alunni più meritevoli di realizzare un’ esperienza formativa in Italia ed all’estero per promuovere l’educazione al pensiero verde, la responsabilità, la coscienza, la consapevolezza e la sensibilità sociale, la tolleranza, l’empatia per gli immigrati e i profughi, la distruzione degli stereotipi. Il percorso formativo prevede attività laboratoriali svolte in orario curriculare ed extracurricolare, con la produzione di elaborati finali realizzati insieme ai Paesi Partners. I giovani ospiti dunque affiancati dagli alunni della Falcone assisteranno alla preparazione della pizza e di altre prelibatezze nostrane presso i laboratori della Multicenter School per intrattenersi poi in un momento di spensierata convivialità.