POZZUOLI – Un corso gratuito per “Addetto Sala e Bar” è stato organizzato a Pozzuoli dall’ente di formazione Gesfor. Il ciclo di studi durerà un anno ed è rivolto a ragazzi e ragazze di età compresa fra i 16 e 18 anni che hanno assolto all’obbligo scolastico (frequenza di almeno 2 anni della scuola superiore). Il corso è finanziato dalla Regione con riconoscimento della qualifica professionale triennale legalmente riconosciuta e si caratterizza per un’impostazione tecnico-pratica di 500 ore. In totale saranno mille le ore di lezione che comprendono anche specifici stage. Il corso rientra nelle attività di carattere sociale organizzate da Gesfor tese ad offrire una seconda opportunità a giovani a rischio di esclusione sociale.

COME ISCRIVERSI – Per iscriversi al corso annuale gratuito di “Addetto Sala e Bar” bisogna telefonare al numero 081/3031264 oppure scrivere una email all’indirizzo [email protected]