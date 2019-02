POZZUOLI – L’ASD Real Pozzuoli da quest’estate ospiterà il Real Madrid Camp per una nuova e importante partnership. La settimana di camp estivo si terrà dal 15 al 19 luglio e permetterà agli atleti dai 7 ad i 15 anni di respirare la magia e la storia del Real Madrid, con la possibilità di indossare i kit originali dei galacticos ed allenarsi con gli istruttori del settore giovanile del Real, accompagnati dalle moderne tecnologie usate proprio nel segretissimo centro sportivo dei blancos.

LA PRESENTAZIONE – Intanto domani, mercoledì 13 Febbraio, alle ore 19 presso il centro sportivo “Oasi Pozzuoli calcetto e calciotto” di via Campana ci sarà la presentazione del Camp con la presenza di Marco Montresor, referente italiano del Real Madrid il quale ha mostrato enorme interesse per la nostra società: «Dopo aver visto le strutture ed incontrato la società non ho avuto dubbi sul fatto che il Real Pozzuoli fosse la scelta più adeguata per fornire il miglior servizio possibile. -spiega il direttore generale Generale Domenico Muoio- Sarà sicuramente un’opportunità importante per tutte le ragazze e ragazzi del nostro territorio. Ospitare i tecnici del Club più titolato al mondo è motivo di grande orgoglio e rappresenta un altro importante tassello della crescita dei nostri ragazzi e del nostro club.»