POZZUOLI – Oggi sarà inaugurato uno ‘Spazio 5 Stelle’ a Pozzuoli, in via Caldaie 10 (zona porto). «Sarà un vero e proprio laboratorio di cittadinanza attiva, un luogo d’incontro, confronto, formazione e partecipazione su temi e problemi, grandi e piccoli, che riguardano soprattutto il territorio flegreo. L’obiettivo è arrivare ad elaborare soluzioni e proposte condivise e mettere in campo azioni finalizzate allo sviluppo sostenibile dei Campi Flegrei. Continuo e costante sarà il coinvolgimento, attraverso appuntamenti fissi, dei portavoce locali, regionali, nazionali ed europei», annunciano i consiglieri pentastellati Domenico Critelli e Antonio Caso.

L’INIZIATIVA – L’evento, aperto a tutti, avrà inizio alle ore 18:00 e vedrà la partecipazione dei consiglieri comunali di Pozzuoli Antonio Caso e Domenico Critelli, dei consiglieri regionali, Michele Cammarano, Luigi Cirillo, Tommaso Primo Malerba, Marì Muscarà, Gennaro Saiello, Vincenzo Viglione, dei Parlamentari Andrea Caso, Paola Nugnes, Silvana Giannuzzi, Doriana Sarli, Sergio Vaccaro, Conny Giordano, Mariolina Castellone, Gilda Sportiello, dell’Eurodeputata Isabella Adinolfi e di tanti altri consiglieri dei comuni vicini.