Riceviamo e pubblichiamo la replica alla segnalazione di un gruppo di genitori degli alunni dell’I.C. “7° Pergolesi 2” di Monteruscello pubblicata da questo giornale lo scorso 20 novembre. La replica/smentita a quanto riportato qui è a firma dei “Genitori e docenti” dello stesso circolo.

LA LETTERA – Egr. Direttore, Gent.mi lettori di “Cronaca Flegrea”, siamo un gruppo di genitori e docenti dell’I.C. “7° Pergolesi 2” di Monteruscello – Pozzuoli e intendiamo smentire quanto scritto nell’articolo pubblicato il 20 novembre scorso circa il nostro Istituto. L’articolo conteneva imprecisioni, inesattezze e affermazioni palesemente non corrispondenti al vero e alcune delle foto che lo corredavano erano “di repertorio”, non più attuali al momento della pubblicazione. Ma andiamo con ordine. Nell’articolo si parlava di una scuola ridotta in stato “pietoso” (!) e di crolli di solai (inesistenti!): basti dire che i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, giunti sul posto, non hanno rilevato alcunché, nessun elemento di pericolosità. I problemi di infiltrazione sotto le finestre delle aule o sotto le vetrate (causati purtroppo dalle piogge ininterrotte di questi giorni) al momento della pubblicazione dell’articolo erano già stati prontamente risolti grazie al tempestivo intervento dei tecnici del Comune, come si evince dalle foto pubblicate qui sotto (e come è stato fatto notare già da qualche genitore nei commenti all’articolo in questione). Ora si sta procedendo ad ultimare i lavori e alla tinteggiatura finale. Il personale ATA dell’Istituto non è “assente”: l’organico di collaboratori scolastici è di 15 unità su 5 plessi e tutti risultano regolarmente presenti dall’inizio dell’anno scolastico, come si evince dai registri di Segreteria. Forse gli autori dell’articolo, poco informati e molto imprecisi, si riferivano agli ex Lavoratori Socialmente Utili, che non sono dipendenti della scuola. Alcuni di essi (non tutti) sono in agitazione/sciopero da settembre, ma ciò sta accadendo in tutte le scuole di Napoli e provincia, Salerno e provincia! Inoltre non è affatto gradito il fatto che le famiglie portino a scuola detersivi per la pulizia dei bagni e dei locali scolastici come invece affermato nell’articolo; la Direzione preferisce anzi che noi genitori partecipiamo alla gestione dell’Istituto attraverso il “contributo volontario” sul conto corrente della scuola, destinato al miglioramento dell’offerta formativa. Tutto ciò è stato anche chiaramente affermato e verbalizzato più volte in Consiglio d’Istituto. (Del resto la fornitura di detersivi dell’Istituto è effettuata regolarmente: è stato recentemente fatto un ordine di 3000 €). La cosa è stata anche ribadita alcune settimane fa in un incontro con alcuni rappresentanti di classe del Plesso Marotta che hanno dovuto persino riportare indietro i detersivi acquistati! Non si capisce davvero il motivo di inserire tali false affermazioni nell’articolo, scaturite forse da un eccesso di ansia unita a una mancata conoscenza della realtà dei fatti. Il personale della scuola è sempre e comunque disposto ad ascoltare e comprendere le ansie e le paure dei genitori e i genitori a loro volta sanno che i docenti e i collaboratori scolastici dell’I.C. “7° Pergolesi 2” credono nel proprio lavoro, si impegnano a risolvere insieme eventuali problematiche e con professionalità ogni giorno riversano tutto l’amore possibile verso gli alunni….Per concludere, guardate queste foto, attendibili più delle parole: giudicate voi com’è davvero la nostra scuola… anzi, veniteci a trovare, saremo lieti di accogliervi e farvela visitare!

Firmato

Genitori e docenti dell’I.C. “7° Pergolesi 2” – Pozzuoli