BACOLI – A partire da oggi e fino al 17 gennaio prossimo via Torre di Cappella sarà chiusa al traffico veicolare e pedonale nel tratto stradale compreso tra l’ingresso dell’ampliamento del cimitero fino all’intersezione con via Simmaco. Durante i giorni e le ore di chiusura – si legge nell’ordinanza – è fatto salvo il diritto dei residenti al libero accesso, nel caso di comprovata necessità. Il piano stradale presenta vari cedimenti a causa dell’infiltrazione delle acque piovane; da qui la necessità di interdire, fino a gennaio, la circolazione nel tratto di strada in cui è stato registrato un pericolo per la pubblica e privata incolumità.