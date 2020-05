MONTE DI PROCIDA – Da Monte di Procida a Foggia: è questo il viaggio fatto da un rosario di palloncini rosa e celesti fatto volare da piazza XXVII Gennaio nella serata di sabato. L’iniziativa è stata organizzata dall’amministrazione comunale locale per lanciare un messaggio di speranza in un periodo così particolare per tutti; al fianco della squadra di governo i volontari della Protezione Civile Falco. Il rosario di palloncini, giunto nel giardino di un foggiano, presentava anche l’immagine della Madonna Assunta, Patrona del paese flegreo.

1 di 6