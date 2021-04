POZZUOLI – “Casa San Francesco” è l’opera realizzata dal puteolano Franco Testa con la Onlus Africaintesta, fondata nel 2011 insieme a un gruppo di amici. L’associazione realizza progetti per migliorare condizioni di vita, soprattutto, in Tanzania ed Etiopia e sostiene collaborazioni con entità del territorio volte a sviluppare un processo evolutivo di responsabilizzazione per favorire il passaggio dal semplice intervento di assistenza alla autorealizzazione del proprio futuro.

COME FARE – Dopo anni di lavori, missioni, sostegni da parte di migliaia di persone e una lunga serie di progetti e strutture realizzate, oggi Franco Testa insieme ai suoi sta realizzando un villaggio in Tanzania per restituire dignità e futuro a 50 bambini grazie alla generosità tutta italiana. Per sostenere Africaintesta basta devolvere il proprio 5×1000 ad “AFRICAINTESTA ONLUS Via San Paolo n.10, 80078 Pozzuoli Registro Onlus Napoli n.29390” C.F. 96027470630.