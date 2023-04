ULTIM’ORA/ Incendio a Pozzuoli: panificio in fiamme – LE FOTO

POZZUOLI – Un vasto incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi all’interno di un capannone in località San Martino, nella zona industriale in via Montagna Spaccata. Le fiamme hanno avvolto la struttura che ospita il panificio “Saltidor di Perna”. Una grossa nube di fumo nero ha avvolto l’intera zona dove sorgono numerose attività commerciali e industriali. Sul posto ci sono sette mezzi dei vigili del fuoco impegnati in questi minuti a domare le fiamme. Al momento non si conosce la natura del rogo. (seguiranno eventuali aggiornamenti)