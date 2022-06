POZZUOLI – «Vi aspettiamo allo stadio per segnare un gol per l’Ucraina. Venite in tanti!» E’ l’appello che arriva dal Rotary Club Pozzuoli che ha organizzato la partita di beneficenza il cui ricavato andrà ai bambini del paese martoriato dalla guerra attraverso l’associazione “Maria Rannello per l’infanzia”. Il calcio d’inizio è previsto per le 17.30 allo stadio “Domenico Conte” di Arco Felice dove scenderanno in campo quattro delegazioni di: Puteolana 1902, Rione Terra, Puteolana 1909 e dell’Accademia Aeronautica. Il costo del biglietto è di 5 euro, acquistabile presso il “Rione Terra Cafè” di viale Capomazza, “Puteoli Viaggi” in via Girone e direttamente allo stadio sabato pomeriggio.