Truffa sui bonus edilizi per lavori mai eseguiti: la Guardia di Finanza sequestra mezzo milione

GIUGLIANO – Questa mattina, al termine di attività investigativa diretta da questa Procura della Repubblica, personale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo avente a oggetto crediti d’imposta relativi a sconto ristrutturazioni, per un importo complessivo pari a 546 mila euro, vantati da una ditta individuale di Giugliano in Campania, in qualità di cosiddetto “primo cessionario”.

SUPERBONUS – ll provvedimento è stato emanato per cautelare il credito giacente sui “cassetti fiscali”, gestiti dall’Agenzia delle Entrate. ln particolare, all’esito delle indagini, è emerso che i crediti d’imposta erano riconducibili a bonus fiscali per lavori edili (di ristrutturazione ed efficientamento energetico) del tipo Superbonus, in realtà mai eseguiti, illecitamente acquisiti da una ditta individuale, riconducibile a soggetto residente del luogo, senza alcuna sede operativa e priva di qualsivoglia consistenza aziendale.

LE INDAGINI – Gli accertamenti eseguiti hanno evidenziato la situazione fittizia dei crediti e la posizione di tre soggetti che, a loro insaputa, senza neanche possedere immobili da ristrutturare, risultavano aver ceduto i crediti inesistenti alla ditta cessionaria. In aggiunta, è emerso come la ditta non avesse mai emesso fatture per l’esecuzione dei lavori nei confronti dei tre ignari cedenti, risultando peraltro avere un fatturato attivo pari a zero, dal 2021 al 2023.