Trovato nella notte con due coltellini a scatto, denunciato un 34enne di Pozzuoli

POZZUOLI – Ieri sera e questa notte i carabinieri della compagnia di Napoli Bagnoli hanno effettuato un servizio a largo raggio nella movida partenopea. Setacciate, con il prezioso contributo di militari del reggimento Campania e quelli della Guardia di Finanza, i quartieri Posillipo e Bagnoli. Alle operazioni ha partecipato anche il personale del Dipartimento prevenzione Asl Napoli 1. Durante la notte è stato denunciato un 34enne di Pozzuoli che, perquisito, è stato trovato in possesso di due coltellini a scatto. Stessa sorte per altre due persone. Il primo, un 40enne del rione Traiano dovrà rispondere di evasione, mentre l’altro, un 48enne di Avellino, dovrà affrontare un processo per detenzione di droga a fini di spaccio. Nelle sue tasche 3 dosi di cocaina. Continua anche la lotta ai parcheggiatori abusivi con 2 persone denunciate recidive nel biennio. Controlli anche al Codice della Strada. Diecimila euro di sanzioni e 3 auto sequestrate.