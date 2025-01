Trema la terra a Pozzuoli: scossa di magnitudo 2.1

POZZUOLI – Trema nuovamente la terra a Pozzuoli. Alle 14:36 di oggi i sensori dell’Osservatorio Vesuviano hanno rilevato l’inizio di una sequenza di eventi sismici nei pressi di via Solfatara. L’evento più significativo, localizzato in zona Solfatara in prossimità della Variante Solfatara si è prodotto alle 14:36, ora locale,(UTC 13:36) alla profondità di 2.9 km con magnitudo Md=2.1± 0.3. L’evento è stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti delle aree prossime all’epicentro. Non si registrano particolari criticità. Come da protocollo sono stati attivati i controlli da parte della Polizia Municipale e della Protezione Civile.