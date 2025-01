POZZUOLI/ Lettera di un tifoso della Puteolana «Le parole del vice sindaco Monaco ci offendono. Deve dimettersi!»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo da Giulio C., tifoso della Puteolana 1902: «Caro direttore, ti scrivo questa lettera per manifestare tutto il mio dissenso per quanto ha detto il vice sindaco di Pozzuoli, con delega allo sport, Filippo Monaco. Le sue parole che da tempo ripete sono diventate una barzelletta, non è possibile che un’istituzione come lui possa continuare a dire che il Domenico Conte è un gioiellino. Tutto ciò è inaccettabile, è un’autentica presa in giro. Visto che frequenta stadi di serie A come il Maradona come può dire che lo stadio di Pozzuoli sia un gioiellino a fronte di una lunga serie di problemi che lo rendono dai peggiori d’Italia. L’ultimo è stato causato dall’installazione dei pali dell’illuminazione che per come sono stati messi ci costringono a vedere la partita spostandoci ripetutamente da una parte dell’altra. Ogni volta sembra di assistere a una partita di tennis o ping-pong. Ma lui questo lo sa? Penso di no, perché non è venuto. Lui come altri personaggi che siedono in consiglio comunale sono stati visti solo in campagna elettorale. Abbiamo uno stadio che ha un manto erboso rovinato e ancora ci chiediamo perché non venga messa l’erba sintetica visto che ormai è presente in tutti i campi della Campania. Sulle gradinate non ci sono sediolini e noi siamo costretti a sederci sul marmo freddo, cosa che non accade nemmeno sui peggiori campi di periferia. Le coperture non esistono e sono 40 anni che quando piove ci inzuppiamo d’acqua. Mezza tribuna coperta c’era e adesso è senza copertura. Abbiamo un anello superiore chiuso da sempre. Il muro dietro alla curva dicono che non sia agibile tanto è vero che è stato delimitato. Il campo da gioco è stato rimpicciolito per colpa dei fari che stanno a bordo campo. Dunque, questo sarebbe un gioiellino che tutta Italia ci invidia? A questo aggiungiamo che il campo non è omologato per la lega Pro. Insomma un disastro che per il vice sindaco Filippo Monaco rappresenta un capolavoro. Questa sarebbe la città dello sport? A questo aggiungiamo che qualche mese fa sempre Monaco disse che Pozzuoli aveva anche un secondo impianto in itinere di cui non si sa ancora niente e dove tutto è fermo. Una barzelletta! Come tifosi non siamo più disposti a subire questi insulti che offendono la nostra intelligenza motivo per cui chiediamo al vice sindaco Filippo Monaco di dimettersi per manifesta incapacità nella gestione dello Sport a Pozzuoli!»