POZZUOLI – «E’ stato un sopralluogo produttivo, lavoriamo per migliorare la rete dei trasporti in città. Questa mattina si è discusso della linea Solfatara-Porto di Pozzuoli, l’obiettivo è di allungare il percorso per includere nel tragitto anche la zona di via Napoli e corso Terracciano». Così il sindaco Luigi Manzoni in merito alla questione trasporti in città. L’attenzione del primo cittadino si è soffermata, in particolare, sul P9 il cosiddetto “pollicino”, il bus che collega il Rione Solfatara con il centro storico. Secondo la nuova proposta avanzata dall’amministrazione comunale, il nuovo percorso del P9 dovrà includere anche via Napoli, via Matteotti, corso Terracciano (dove ci sono gli ambulatori dell’Asl Napoli 2 Nord e l’ufficio postale) e via Pergolesi.