POZZUOLI – Tragedia stradale a San Severo, in provincia di Foggia. A perdere la vita una 26enne, Arianna Avallone, di origini pugliesi, ma residente a Pozzuoli con il suo compagno, un noto imprenditore puteolano, proprietario di un bar a Bacoli. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri tra San Marco in Lamis e San Severo. Il veicolo, su cui la donna viaggiava insieme al compagno e alla figlia di cinque mesi, è finito fuori strada ed è precipitato in un canale di scolo. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, attualmente al vaglio delle forze dell’ordine. L’impatto è stato fatale per la giovane mamma. I tentativi di rianimazione messi in campo dal personale del 118 sono risultati vani. Arianna è morta sul colpo. La bambina è stata trasportata in elisoccorso, in codice rosso, all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. Ferito anche il compagno della vittima. Sotto sequestro l’Audi Q3, del tutto distrutta, su cui viaggiava la famiglia. Mamma, papa e figlia avevano trascorso qualche giorno in Puglia per far visita alla famiglia materna.