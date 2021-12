POZZUOLI – Tragedia a Pozzuoli dove una donna di 84 anni, C.R., è deceduta dopo essere caduta dalle scale della palazzina in cui abita, in via Giacinto Diano. Dopo i soccorsi da parte del personale del 118 l’anziana è stata trasferita presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie dove è deceduta nella giornata di oggi. Nelle prossime ore il magistrato di turno potrebbe liberare la salma sulla quale non è stata ancora disposta l’autopsia. Sull’episodio indagano i poliziotti del commissariato di Pozzuoli.