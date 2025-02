Torna Miss Campi Flegrei: al via le selezioni per la dodicesima edizione

POZZUOLI – Ripartono le selezioni di “Miss Campi Flegrei”, concorso di bellezza nato nel 2011, pensato ed organizzato da “Seratissime Eventi Agency” per tutte le ragazze dai 14 ai 25 anni alla prima esperienza nel mondo delle sfilate. L’evento è giunto alla dodicesima edizione e prevede iscrizione online sul sito ufficiale www.misscampiflegrei.net , casting di selezione con tappe, semifinale e finalissima che si terrà il 23 Giugno in Piazza Antonio De Curtis a Monteruscello.

L’EVENTO – La Giuria di questa edizione vedrà ospiti del mondo televisivo, esperti del makeup ed Hair Stylist, stilisti e giornalisti. Riconfermati ormai come parte integrante della manifestazione Luigi Mammalella (Resp. Make Up) e Vincenzo Balestra (Hair Stylist). Media Partner televisivo sarà Canale 21 , mentre per la stampa ci sarà il giornalista Gennaro Del Giudice direttore di Cronaca Flegrea. Le riprese saranno affidate per tutte le fasi dell’evento a FilmKamera di Luigi Scotto. Sponsor ufficiali: Invest Immobiliare (title sponsor), Ischia Sorgente Di Bellezza, Quickbite, Kyosko sushi, Body Power Fitness.