NAPOLI – Estrae dalla tasca un coltello, comincia a segare un piccolo albero e poi una volta diviso in due il tronco se lo porta via, trascinando, l’arbusto. È accaduto a Napoli in zona Piazza Garibaldi ed è stato segnalato da un cittadino, che ha assistito alla scena dalla propria auto in sosta, al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. “Abbiamo inviato il filmato alle forze dell’ordine sperando si riesca ad individuare il soggetto in questione anche se il filmato non è molto nitido. Ad esempio non si riesce a distinguere se il protagonista dell’episodio sia una persona adulta che si porta via l’albero per chi sa quale motivo, oppure se si tratti di un giovane che magari sta accumulando legname per il cippo di Sant’Antuono di gennaio. A proposito di questo fenomeno, noi lo combattiamo da anni avendo ottenuto anche dei risultati in quanto, rispetto agli anni passati, c’è stata una significativa riduzione ma il fenomeno è ancora esistente e bisogna continuare a combatterlo. Al di là dei motivi non è questo il modo di trattare e devastare il verde pubblico, non è questo il modo di appropriarsi dei beni della comunità.” ha dichiarato il Consigliere Borrelli.