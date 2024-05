Terremoto, chiude il Parco archeologico dei Campi Flegrei

POZZUOLI – Chiude al pubblico il Parco archeologico dei Campi Flegrei: i siti rimarranno off-limits fino a lunedì 27 maggio. «Sebbene non siano stati riscontrati, ad oggi, danni strutturali ai monumenti, l’intensità e la frequenza delle ultime scosse impongono la massima attenzione per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei visitatori – fanno sapere dal Parco – Intanto proseguono le attività di verifica sui siti e di confronto con i dati provenienti dalle diverse azioni di monitoraggio satellitare e in situ avviate negli ultimi anni, al fine di individuare le più opportune condizioni per tornare a restituire presto al pubblico la bellezza dei nostri luoghi».