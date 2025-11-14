Svolta al porto di Pozzuoli: installato il pontile galleggiante

POZZUOLI – È stata installata la prima parte del pontile galleggiante, la nuova piattaforma di attracco per i traghetti al porto di Pozzuoli. L’intervento, messo in campo dalla Regione Campania, si è reso necessario per garantire continuità, sicurezza e funzionalità ai collegamenti marittimi. La struttura, moderna e rialzata, nasce dall’esigenza di adeguare le infrastrutture portuali ai cambiamenti del suolo provocati dal bradisismo, assicurando operazioni di imbarco e sbarco sempre più sicure e senza interruzioni. Nella fattispecie è in corso l’installazione del primo modulo e dei relativi piloni utile a consentire l’attracco, per il momento, a due traghetti.

*foto Luigi Borrone