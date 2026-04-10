Studenti di Bacoli ripuliscono le spiagge libere

BACOLI – Gli studenti di Bacoli puliscono le spiagge libere. Questa mattina lungo l’arenile di Miseno e Miliscola sono entrati in azione i ragazzi del liceo Seneca. Una giornata di educazione civica, amore per il territorio, rispetto della città. L’iniziativa è stata condotta in collaborazione con Plastic Free, Flegrea Lavoro e Comune di Bacoli. “Ringrazio l’assessora all’Ambiente, Teresa Scotto di Luzio, per questa nuova giornata di consapevolezza. Ma soprattutto ringrazio gli studenti che si sono presi un nuovo pezzo di città.” ha detto il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione.