POZZUOLI – Uno studente della scuola elementare “Eduardo De Filippo” di Pozzuoli è risultato positivo al Covid-19. In via precauzionale tutti i compagni di classe sono stati messi in quarantena in attesa dei link epidemiologici e di eventuali tamponi molecolari a cui saranno sottoposti. Stessa misura è stata adottata anche per gli insegnanti dello studente che frequenta il primo anno della primaria appartenente al “VI Circolo Didattico Quasimodo-Dicearchia”, istituto che sorge in via Vestorio, al Rione Toiano. Dopo la comunicazione della positività per l’intera classe è stata disposta nuovamente la didattica a distanza.