BACOLI – A Bacoli si dice stop alle lunghe attese. Ora, grazie all’agenda digitale, è sufficiente un click per prenotare gli appuntamenti presso gli uffici del Municipio. Lo annuncia il sindaco della città, Josi Gerardo Della Ragione: «Non più file agli sportelli, non più numeri di telefono che non rispondono, non più tempi di attesa. Basterà collegarsi al sito istituzionale del Comune, alla sezione del portale dedicate ai Servizi per il Cittadino. Così da poter fissare incontri nei giorni più comodi. Partiamo con i Servizi Demografici, il Servizio Anagrafe, ed il Servizio Tributi. È un modo rapido per risolvere problemi vissuti da molti. È la risposta alle tante lamentele ricevute dalla comunità; ai tanti disagi. Vogliamo migliorare la vivibilità della nostra città: lo facciamo insieme a voi e ai dipendenti comunali».