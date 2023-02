«Stop ai furti» a Bacoli raccolta firme nel Parco Vanvitelliano

BACOLI – Si chiama «Stop ai furti» la petizione organizzata da Fratelli d’Italia Bacoli per domenica 5 marzo al Parco Vanvitelliano del Fusaro. L’iniziativa arriva dopo una lunga serie di furti consumati e tentati all’interno di ville e appartamenti registrati negli ultimi mesi.

IL VOLANTINO – FdI per promuovere la raccolta firme ha diffuso un volantino che recita: «La nostra Città è diventata vittima di un’impressionante escalation di furti. Viviamo in una condizione orami poco sicura, abbandonati nel silenzio assoluto. Ora basta! Vogliamo chiarezza e chiediamo maggiore attenzione per questo problema che oramai ci attanaglia. Ma è ora che anche tu faccia la tua parte! Domenica 5 Marzo 2023, nei pressi del Parco Vanvitelliano del Fusaro, vieni a firmare, dalle 10:00 alle 13:00, la petizione per dire Stop ai furti! Se le istituzioni locali tacciono, saremo noi a far sentire la nostra voce agli organi sovracomunali per un intervento immediato! Vogliamo che la nostra Bacoli torni ad essere una terra sicura e non la terra di nessuno.»