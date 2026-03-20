Stacca a morsi l’orecchio al padrone di casa: 33enne arrestato dai carabinieri

VILLARICCA – Nella zona di Villaricca 2 l’acqua manca da più di una settimana e Regione e comune ci stanno lavorando e il danno è risolto ma in parte. Ieri pomeriggio, però, in un condominio il problema persiste. Lo stabile è di proprietà di un 63enne. Lo stress tra i residenti affittuari e il proprietario degli appartamenti aumenta. Il litigio è dovuto al fatto che non si comprendeva se la causa della mancanza dell’acqua fosse imputabile al locatore o agli enti. Gli animi si accendono e la discussione nella rampa delle scale assume i contorni di un tafferuglio.

L’AGGRESSIONE – Uno degli affittuari – ha 33 anni – sarebbe stato aggredito dal 63enne che gli avrebbe sferrato un pugno. Il 33enne, a quel punto, strappa con un morso l’orecchio del proprietario di casa. I carabinieri della stazione di Villaricca arrivano sul posto tra il caos generale. La vittima viene trasferita in ospedale dove è ancora in osservazione per lo “strappo di parte del padiglione auricolare”. Il 33enne viene arrestato. E’ stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Deve rispondere di lesioni personali aggravate.