Spaccio nei giardinetti: arrestato 28enne

BAGNOLI – I carabinieri del Nucleo Operativo di Bagnoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Vincenzo Amabile, 28enne della zona, già noto alle forze dell’ordine. Siamo in via Cocchia, i carabinieri impiegati in un servizio antidroga vedono un uomo che palesemente agitato si guarda intorno. E’ seduto sulle panchine di un giardino pubblico e le gambe non riescono a stare ferme. I militari si avvicinano, lo vogliono identificare. L’atteggiamento non convince. Parte il controllo. Addosso 15 grammi di droga già suddivisa per la vendita e 740 euro in contante ritenuto provento dell’attività illecita. L’arresto è stato convalidato, il 28enne è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.