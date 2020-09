POZZUOLI – Sospeso fino al 30 ottobre 2020 il divieto di circolazione nel centro abitato di Pozzuoli per tutti i trasporti in condizioni di eccezionalità ed i veicoli che trasportano imbarcazioni da diporto e natanti, anche a mezzo di rimorchio. Divieto che vigeva dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle ore 14 e dalle 16 alle 22 e il sabato e la domenica h24 e che era stato disposto “per la tutela della pubblica incolumità e del patrimonio stradale”. Il provvedimento di sospensione provvisoria si è reso necessario per effetto di ulteriori e intervenute esigenze e per l’interdizione al traffico veicolare su alcune arterie cittadine destinate alla circolazione dei suddetti trasporti e sulle quali sono in corso interventi di manutenzione alla sede stradale.