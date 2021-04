RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Gentile direttore, ti scrivo per ringraziarti e per chiedere al tuo giornale l’ennesimo aiuto. Innanzitutto grazie perchè dopo il vostro articolo sul “rattoppo stradale record” ad Arco Felice e Lucrino (https://www.cronacaflegrea.it/a-pozzuoli-un-rattoppo-stradale-da-guinness-dei-primati-si-aspetta-il-morto-per-eliminarlo-le-foto/) hanno messo fine allo scempio di una strada impresentabile in una città che aspira a diventare turistica. In quel caso il comune di Pozzuoli o chi per esso è stato celere e dopo quella pubblicazione hanno rifatto il manto stradale. Adesso però c’è un altro grande problema. Quello dei segnali stradali che mancano. Possibile che nessuno fa le cose nel modo giusto? Senza segnali questa strada è pericolosa. Perciò che chiediamo attraverso Cronaca Flegrea di intervenire al più presto e definitivamente per mettere in sesto via Miliscola da Arco Felice fino alla rotonda Cavani. Grazie per lo spazio che ci dai. (Pasquale M. e i residenti di Lucrino)